Адская кухня: студенты из Индии готовили рис и случайно устроили взрыв в общежитии ДВФУ

Анастасия Антоненко
В результате инцидента в соседних комнатах вывалились пожарные датчики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Студенты из Индии готовили и случайно устроили взрыв на кухне в общежитии ДВФУ

Студенты из Индии устроили взрыв на кухне общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), после чего обрушился подвесной потолок. Об этом 5-tv.ru рассказал один из учащихся университета.

По словам молодого человека, студент готовил рис и забыл афганский казан (скороварку. - Прим. ред.) на кухне. Из-за этого вылетела крышка и повредила потолок.

Удар был настолько сильным, что в результате кухонного инцидента обвалился подвесной потолок, стены забрызгало индийскими специями, а пожарные датчики вывалились даже в соседних комнатах.

Студент добавил, что индусы частенько готовят в скороварках, потому что так быстрее, при этом нередко оставляют их без присмотра.

Размер ущерба имуществу общежития еще не ясен, восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Индии полуторагодовалый ребенок сварился в кастрюле со вскипяченным молоком.

