Путин подчеркнул важность дорожного хозяйства для развития регионов России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам и ветеранам дорожного хозяйства в ходе поздравления их с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что именно от их труда напрямую зависит развитие всех регионов страны и качество жизни людей.

«Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины», — подчеркнул он.

Путин отметил, что дорожники работают в сложных и порой экстремальных условиях, строя автомагистрали, мосты, тоннели и обеспечивая безопасное сообщение между городами и поселками.

Он заметил, что дорожная отрасль в последние годы находится на подъеме благодаря грамотным управленческим решениям и внедрению современных технологий.

Это позволяет ежегодно строить и ремонтировать множество километров федеральных, региональных и местных дорог, создавать крупные логистические узлы и транспортные коридоры.

Ранее, 15 октября, Путин подчеркнул необходимость сохранить высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, поставив цель к 2030 году довести не менее 85% федеральных трасс до нормативных стандартов.

