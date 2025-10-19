Путин подчеркнул важность дорожного хозяйства для развития регионов России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 26 0

Президент отметил ключевую роль работников этой сферы в обеспечении качества жизни в стране.

Путин подчеркнул важность дорожного хозяйства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин выразил благодарность работникам и ветеранам дорожного хозяйства в ходе поздравления их с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что именно от их труда напрямую зависит развитие всех регионов страны и качество жизни людей.

«Убежден, что и впредь вы будете добросовестно работать, добиваться поставленных целей на благо Родины», — подчеркнул он.

Путин отметил, что дорожники работают в сложных и порой экстремальных условиях, строя автомагистрали, мосты, тоннели и обеспечивая безопасное сообщение между городами и поселками.

Он заметил, что дорожная отрасль в последние годы находится на подъеме благодаря грамотным управленческим решениям и внедрению современных технологий.

Это позволяет ежегодно строить и ремонтировать множество километров федеральных, региональных и местных дорог, создавать крупные логистические узлы и транспортные коридоры.

Ранее, 15 октября, Путин подчеркнул необходимость сохранить высокий темп обновления дорожной инфраструктуры, поставив цель к 2030 году довести не менее 85% федеральных трасс до нормативных стандартов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Совет безопасности РФ обсудил вопрос поиска и разработки полезных ископаемых.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии
11:12
Бесплатные билеты в театр и кино: как работает «Пушкинская карта» для молодежи
11:02
Путин подчеркнул важность дорожного хозяйства для развития регионов России
10:44
«Важно не отрицать»: Нюша рассказала, почему не стоит бороться с осенней хандрой
10:15
Под теплым пледом: ТОП-7 осенних фильмов в ненастную погоду
9:54
Инъекция с маркетплейса: как подпольная косметология уродует женщин

Сейчас читают

«Держим кулачки»: Валерия и Иосиф Пригожин о попадании в лонг-лист «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео