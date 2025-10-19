Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист

Бывший президент США посетил церковь. Как он себя чувствует?

Как выглядит больной раком Байден и где он сейчас

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Экс-президент США Джо Байден впервые был замечен на публике после того, как стало известно о прохождении им курса лучевой терапии по поводу онкологического заболевания. Об этом 18 октября сообщила газета The New York Post.

Согласно информации издания, в субботу Байден посетил вечернюю мессу в церкви Святого Иосифа в Брендивайне. Отмечается, что после службы он покидал церковь медленно, опираясь на сопровождающую его женщину.

Ранее, 11 октября, сообщалось, что Байден начал пятинедельное лечение с применением лучевой терапии, связанное с его диагнозом — рак предстательной железы.

В конце мая Байден публично заявил о начале лечения онкологического заболевания, подчеркнув, что болезнь не распространилась на другие органы. Он также отметил, что чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

Позже, 4 сентября, телеканал NBC сообщил, что экс-президент перенес операцию по удалению рака кожи — спустя несколько месяцев после постановки диагноза рака простаты.

