Любовь в современном мире: восемь новых способов выражения чувств

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Традиционные подходы к романтическим отношениям меняются вслед за развитием эмоционального интеллекта.

Способы выражение чувств список психология отношения

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de

Daily Mail: существует восемь способов выражение чувств

В современном обществе классические пять языков любви трансформировались в восемь обновленных категорий выражения привязанности. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам американского психолога доктора Кармен Харры, автора книги «Ты — то, что ты чувствуешь», концепция Гэри Чепмена, созданная еще в 1992 году, требует дополнения, так как человеческие связи стали гораздо более многогранными.

Харра утверждает, что понимание этих новых форм заботы необходимо не только для того, чтобы влюбиться, но и для того, чтобы оставаться в стабильном союзе.

Среди ключевых современных языков любви эксперт выделила «неразлучность», подразумевающую глубокую эмоциональную слитность партнеров, и «безоценочность» — создание пространства, где человек не боится критики или насмешек.

Также важную роль играют адаптивность, позволяющая паре расти вместе в условиях перемен, и эмпатия, дающая возможность понять чувства другого даже при несовпадении мнений.

Доктор подчеркивает значимость признания заслуг партнера, согласованности долгосрочных целей, единства в вопросах воспитания детей и искренней щедрости, которая проявляется в отдаче времени и внимания.

Для тех, кто хочет наладить контакт с близким человеком, психолог советует прямо обсуждать свои приоритеты, например, спрашивая о важных семейных ценностях или подчеркивая значимость совместных хобби.

Ускорение Марса: астропрогноз для всех знаков зодиака на июнь 2026

