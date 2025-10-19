Воры украли старинные драгоценности из Лувра

Утром 19 октября во время открытия парижского музея Лувр неизвестные совершили похищение экспонатов. Об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати.

«Пострадавших нет. Я нахожусь на месте вместе с сотрудниками музея и полицией», — уточнила она в публикации в социальной сети X (Twitter).

Глава Минкульта республики заявила, что правоохранители ведут расследование случившегося. Официальный аккаунт Лувра опубликовал сообщение о том, что сегодня музей будет закрыт «по исключительным причинам».

Известно, что воры пробрались в музей со стороны набережной Сены, где ведутся ремонтные работы. Используя грузовой лифт, они поднялись прямо в Галерею Аполлона — один из залов Лувра, где хранятся самые драгоценные экспонаты.

Двое грабителей разбили витрины и похитили драгоценности из коллекции Наполеона III и его жены. Среди украденных предметов были ожерелье, брошь и диадема. Третий преступник ждал снаружи, наблюдая за ситуацией. После этого они скрылись на мотоцикле. После случившегося недалеко от Лувра нашли сломанную корону супруги императора Наполеона III. Об этом сообщило издание Parisien.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Лувра Лоранс де Кар пожаловалась на аварийное состояние здания музея. В письме Рашиде Дати она рассказала о «повреждениях в помещениях», во многих из которых существует риск проникновения воды.

В других залах зафиксированы сильные перепады температур. Хранить древние произведения искусства в таких условиях стало опасно для их сохранности. Директор учреждения отметила, что музей остро нуждается в дорогостоящем капитальном ремонте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.