Минпросвещения призвало оценить риски введения 12-летнего обучения в школах РФ

Министерство просвещения России призвало оценить возможные риски и преимущества при переходе на 12-летнюю систему обучения в школах. Об этом сообщает ведомство в мессенджере Telegram.

По словам специалистов, внедрение нововведения возможно, только после тщательной оценки плюсов и минусов, а также при условии, что инициативу поддержат родители учащихся.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — говорится в сообщении.

По данным министерства, действующие учебные программы составлены так, чтобы соответствовать возрастным особенностям учащихся и учитывать индивидуальные темпы их развития.

Уточняется, что ведомством были предприняты меры для сохранения баланса в образовательном процессе.

«Минпросвещения РФ проводит работу по регулированию объема контрольных работ и домашних заданий. Кроме того, утверждены единые нормативы времени, которое отводится на выполнение домашних заданий. Внесено поурочное планирование по учебным предметам», — добавили в министерстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России предложили увеличить срок обучения в школах до 12 лет.

