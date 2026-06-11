ВСУ ночью нанесли удары по четырем мостам в Херсонской области

После обследования власти смогут оценить масштаб повреждений и определить дальнейшие действия.
Фото: © РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько мостов в Херсонской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в канале мессенджера «МАКС».
По его словам, вражеские удары пришлись сразу на четыре объекта. Предварительно, сооружения получили повреждения.
Под удар украинских боевиков попали мосты через Северо-Крымский канал в районах Преображенки и Мирного. Также атака затронула автомобильную переправу на направлении Перекоп — Армянск и мостовое сооружение возле населенного пункта Ставки.
Кроме того, Сальдо сообщил, что специалисты осматривают объекты и уточняют, насколько серьезно пострадали конструкции. После обследования власти смогут оценить масштаб повреждений и определить дальнейшие действия.
Информация о пострадавших в результате ночных ударов по мостам пока не приводилась.
До этого в Краснодаре после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов произошел пожар в двух квартирах. По данным регионального оперативного штаба, в результате удара был поврежден фасад многоэтажного дома, также выбило стекла. Как сообщал 5-tv.ru, в регионе также загорелся нефтеперерабатывающий завод.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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