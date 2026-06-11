Вывела всех из себя в Евросоюзе: Дмитриев о Кае Каллас

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 39 0

Так глава РФПИ прокомментировал планы стран ЕС лишить ее полномочий на фоне дипломатических провалов.

Дмитриев: Каллас вывела всех из себя

Фото: www.globallookpress.com/Anadolu / Contributor

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Дмитриев: Каллас вывела из себя всех в Евросоюзе

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас довела до белого каления даже собственных союзников, что грозит ей полной потерей власти. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Кае удалось всех вывести из себя», — лаконично отреагировал он на публикацию в газете Financial Times.

По данным источников издания, страны-участницы ЕС прорабатывают радикальную реформу дипслужбы из-за череды неудач в работе Европейской службы внешних действий (EEAS) и лично Каллас. Сообщается, что европейские столицы рассматривают сценарий, при котором у главы EEAS и ее ведомства с бюджетом в миллиард евро заберут полномочия, передав их непосредственно государствам-членам.

Дмитриев и ранее жестко критиковал эстонского политика. Он заявлял, что Каллас подталкивает мир к третьей мировой войне и представляет наибольшую опасность для всей западной цивилизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитриев призывал инопланетян убедить премьера Британии Кира Стармера уйти в отставку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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