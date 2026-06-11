Мужчина расстрелял людей из-за громкой музыки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали 51-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве местного жителя и покушении на убийство четырех человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Красноярскому краю.

По данным следствия, конфликт начался из-за громкой музыки у магазина в поселке Канифольный. Один человек погиб, еще трое были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 июня около магазина. Там находились 39-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 38 и 40 лет. По предварительным данным, компания слушала музыку, что не понравилось 51-летнему подозреваемому. Между ними возникла ссора.

Как полагает следствие, во время конфликта мужчина взял охотничье ружье и несколько раз выстрелил в сторону компании. Пострадавшие попытались уехать на автомобиле, однако подозреваемый продолжил стрелять уже по нему.

Источник 5-tv.ru сообщил, что в результате 38-летний мужчина получил смертельное ранение в область грудной клетки и скончался на месте. Остальные участники компании получили ранения разных частей тела. Теперь им оказывают медицинскую помощь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство четырех лиц. Следователи проводят необходимые действия, чтобы собрать и закрепить доказательства.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого, который находится у правоохранителей.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, под Липецком задержали парня, подозреваемого в убийстве отца.

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