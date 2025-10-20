Продюсер Пригожин назвал себя жертвой рилсов из-за семейных видео с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин не планировал становиться героем популярных рилсов. В этом он признался корреспонденту 5-tv.ru на презентации и концерте новой программы его супруги, певицы Валерии «Исцелю».

«Вы знаете, я уже согласился на все. Так случилось, что мы сняли случайно какой-то один рилс. И мне там все звонят: снимайте еще, еще, еще, еще. Ну разве я могу отказать? И я, собственно говоря, стал „жертвой“ рилсов», — смеется продюсер.

На вопрос, насколько видео отражают их с Валерией повседневную жизнь, Пригожин ответил с улыбкой:

«Завтраки готовлю, уборка — все правда, на самом деле. Вот надо вам, хотел сказать, пожить со мной. Вам надо просто на нас со стороны посмотреть. Если я вижу что-то — я беру, пылесошу. Не сложно, честно скажу. У меня нет такого комплекса. И ей не сложно: она готовит блестяще, потрясающе просто. И мы периодически, когда это удается, мы всегда это делаем. Это же здорово!»

Говоря о бытовых мелочах, Пригожин неожиданно перешел к философии, цитируя легендарную балерину Майю Плисецкую:

«Истинное величие никогда не опустится до высокомерия. Вот я про Валерию, не про себя в данном случае, понимаете, да?»

Продюсер признался, что не переносит заносчивость и считает уважение к людям главным показатель реальной силы.

«Я очень плохо отношусь к высокомерным людям, к людям, которые пытаются разговаривать с кем-то с позиции какого-то своего положения. Я считаю, что каждый из нас делает какое-то свое хорошее, доброе дело», — говорит Пригожин.

Обращаясь к журналистам, он добавил:

«Вы — профессиональные люди, вы доносите до вашей аудитории про нас, артистов, мы общаемся с вами. Кто-то еще что-то делает: кто-то хорошо убирает, кто-то хорошо готовит. Каждый человек важен. Нет такого, что повар хуже вас, потому что вы на сцену выходите, это неправильно. Или я хуже артиста, потому что я за кадром делаю много разной работы».

