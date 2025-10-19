«Думаю, он последний»: певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»

Певица Валерия презентовала новый альбом «Исцелю»

Певица Валерия поделилась тем, что ее новый альбом «Исцелю», заглавный хит из которого накануне попал в лонг-лист премии «Грэмми», стал 19-м и, вероятно, последним. Об этом исполнительница рассказала в беседе с 5-tv.ru на презентации нового альбома во время сольного концерта в Москве.

По ее словам, в дальнейшем планируются исключительно выпуски песен. При этом сам альбом звезда охарактеризовала высоко.

«Этот альбом для меня очень важен, он знаковый. Думаю, что он последний. Говорю это без грусти и драмы, так как буду продолжать работать и создавать музыку, просто концептуально это уже другое», — пояснила Валерия.

К тому же артистка отметила, что обычные презентации альбомов, по ее мнению, устарели, поэтому друзья ей предложили провести встречу со слушателями, на которой можно исполнить разные треки. Знаменитость решила последовать совету близких и попробовать необычный формат.

Номинантов премии «Грэмми» объявят в начале ноября. Творческий коллектив, как и поклонники Валерии рассчитывают на положительный результат и поддерживают певицу. Исполнительница стала первым российским поп-артистом в истории «Грэмми».

Ранее, писал 5-tv.ru, Валерия и Иосиф Пригожин высказались о попадании в лонг-лист «Грэмми».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.