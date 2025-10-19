Кнут, кляп и холодильник: подробности убийства беременной модели Малисы Мун

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 47 0

Тело женщины нашли в ее квартире в Лос-Анджелесе 12 сентября 2023 года.

Кто убил беременную модель в Лос-Анджелесе

Фото: Reuters/Jeenah Moon

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились подробности убийства беременной модели Малисы Мун

Убийца 31-летней американской актрисы Малисы Муни избивал ее кнутом, а после смерти засунул ее труп в холодильник, обмотав электрическими шнурами и кусками платья. Один из фрагментов ткани преступник поместил ей в рот как кляп. Подробности жестокой расправы сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на прокуратуру.

Тело Малисы Муни нашли в ее квартире в Лос-Анджелесе 12 сентября 2023 года. Согласно заключению судмедэкспертов, девушка находилась на втором месяце беременности. У Муни вырвали клочки волос, ее тело было покрыто синяками. Смерть наступила в результате удушья.

За пять дней до этого модель начала встречаться с 43-летним Магнусом Хамфри. Прокуратура на судебном заседании 17 октября 2025 года высказала версию обвинения – по предварительным данным, мужчина поссорился со своей возлюбленной из-за денег.

Защитник в свою очередь заявил, что аргументы обвинителей «неубедительны», указав на отсутствие очевидцев расправы и каких-либо признаков агрессии со стороны его клиента по отношению к Муни. Свидетели показали, что подозреваемый был «одержим» избранницей, постоянно называя ее «моя девушка, моя женщина» и почти не отходя от нее в течение их коротких отношений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Малайзии суд приговорил к смертной казни 22-летнего Мухаммада Саджали, обвиненного в убийстве своей беременной девушки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:02
Губернатор Вологодской области проверяет информацию о дебоше своего зама в отеле
15:53
Реликвия на месте: грабители не тронули бриллиант «Регент» в Лувре
15:40
Новые круглогодичные спортивные площадки появятся в Москве
15:20
Виктор Рыбин с женой составили инструкции для сына на случай их смерти
15:00
От искусственной кожи до фальшивого мяса: кто и как наживается на эко-повестке
14:56
Кнут, кляп и холодильник: подробности убийства беременной модели Малисы Мун

Сейчас читают

Папа Карло — образ настоящего отца. Кот Базилио поздравил всех пап с праздником
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Отец — позвоночник семьи»: как дети изменили жизнь звездных пап
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости