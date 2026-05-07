Жителю Люберец грозит 23 года тюрьмы за убийство дочери из-за плача

Лилия Килячкова
Мужчина нанес младенцу не менее 21-го удара кулаком по голове.

Житель Люберец убил дочь из-за плача

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Житель подмосковных Люберец Муроджон Холназаров может получить 23 года колонии строгого режима. Именно такое наказание для него запросило гособвинение по делу об убийстве собственной пятимесячной дочери. О ходе процесса сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Следствие установило, что 19 ноября 2024 года мужчина, будучи раздраженным из-за плача ребенка, нанес младенцу не менее 21-го удара кулаком по голове. От полученных травм — переломов костей черепа и кровоизлияния в мозг — девочка скончалась на месте.

В момент трагедии в квартире находились супруга обвиняемого и его восьмилетняя падчерица. По данным материалов дела, девочка не вмешалась из-за страха, поскольку ранее мужчина уже проявлял агрессию и систематически избивал ее и мать. Женщина также не предприняла попыток остановить происходящее.

На судебном заседании Холназаров рассказал, что более трех лет употребляет наркотические вещества и работает ночным охранником. Свои действия он объяснил состоянием усталости. При этом подсудимый частично признал вину, отрицая, что наносил удары по лицу ребенка. Проведенная экспертиза показала, что он вменяем и не имеет психических расстройств.

Сторона защиты настаивает на более мягком наказании, указывая на зависимость обвиняемого. Прокуратура же требует признать его виновным в убийстве малолетнего с особой жестокостью, а также в систематическом насилии над женщиной и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Окончательное решение суда будет объявлено позже.

