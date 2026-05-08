Суд арестовал подозреваемого в убийстве чемпиона России по многоборью Исаева

Лилия Килячкова
Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Калужский районный суд отправил под стражу 41-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Арест назначен сроком на два месяца — до 6 июля 2026 года включительно.

«В ночь на 7 мая обвиняемый во дворе многоквартирного дома на улице Болотникова <…> не менее двух раз выстрелил в 35-летнего мужчину, который от полученных огнестрельных ранений скончался в медицинском учреждении», — уточнил старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Андрей Нюнько.

Во время заседания обвиняемый и его адвокаты просили заменить заключение под стражу на домашний арест. При этом мужчина полностью признал свою вину.

Инцидент произошел в ночь на 7 мая. По предварительным данным, Исаев получил смертельное ранение из охотничьего ружья.

Знакомый Исаева по имени Роман рассказал, что спортсмен был спокойным и неконфликтным человеком. По его словам, Дмитрий отличался доброжелательностью, позитивным отношением к людям и порядочностью. Собеседник также отметил, что Исаев активно занимался кроссфитом и функциональным многоборьем, а в 2023 году стал чемпионом России. Помимо спортивной карьеры, он работал тренером и сотрудником охраны в крупной частной компании.

