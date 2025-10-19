Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем

Мария Щелканова
Мария Щелканова 31 0

США прекратили предоставлять субсидии стране.

Взаимоотношения президентов США и Колумбии

Фото: www.globallookpress.com/Roy De La Cruz

Трамп назвал президента Колумбии Петро наркоторговцем

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Колумбии Густаво Петро является наркоторговцем. Об этом американский лидер заявил в социальной сети TruthSocial.

По словам Трампа, президент Колумбии осведомлен о масштабной проблеме в стране, но не предпринимает никаких действий для ее решения.

«Президент Колумбии Густаво Петро активно поощряет массовое производство наркотиков по всей Колумбии. Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его», — уточнил Трамп.

Глава Белого дома отметил, что США прекращают предоставлять субсидии Колумбии.

«С сегодняшнего дня платежи, субсидии или любая другая форма материальной помощи больше не будет предоставляться Колумбии», — уточнил президент США.

Ранее 5-tv.ru сообщало том, что президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны и убийстве рыбака.

