Президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны и убийстве рыбака

Уничтоженная американской стороной лодка не имела отношения к наркоторафику.
Колумбийский лидер Густаво Петро потребовал от США объяснений после уничтожения лодки, следовавшей из Латинской Америки. По его словам, Вашингтон нарушил суверенитет республики в территориальных водах. Соответствующее заявление политик опубликовал в социальной сети X (Twitter).
«Чиновники правительства США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак Алехандро Карранса не имел никакого отношения к наркоторговле, его повседневной деятельностью была рыбная ловля», — написал Густаво.
Также президент Колумбии заявил, что судно дрейфовало с включенным сигналом бедствия — у него не работал один из двигателей.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации «очень большой» подводной лодки с наркотиками из Латинской Америки.
Он уточнил, что субмарина двигалась «по хорошо изученному транзитному маршруту наркоторговли». Двоих выживших членов экипажа вернут в Эквадор и Колумбию и передадут местным властям.
