До 60 следователей ищут похитивших экспонаты из Лувра воров

BFM TV: До 60 следователей ищут похитивших экспонаты из Лувра

На поиски воров, обчистивших Лувр, мобилизовано порядка 60 следователей. Об этом в эфире телеканала BFM TV рассказала прокурор Парижа Лор Бекко.

Она заявила о «полной решимости» властей столицы найти сбежавших преступников. Бекко заверила, что после происшествия Лувр откроется в ближайшие дни, правда конкретной даты не назвала.

Говоря о версиях прокурор отметила, в наши дни организованная преступность может использовать драгоценные предметы для проведения операций по отмыванию денег.

«Мы рассматриваем версию участия представителей организованной преступности, которые могут преследовать две цели: либо действовать по заказу определенного лица, либо… стремиться использовать драгоценные камни для проведения операций по отмыванию денег», — отметила собеседница журналистов.

Кроме того, по мнению Лор Бекко, похищение может быть связано с наркотрафиком.

