Российские пенсионеры в ноябре получат выплаты раньше из-за праздников

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 25 0

Это решение обеспечивает своевременное поступление денег всем пенсионерам.

Когда выплатят пенсии в ноябре 2025 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Депутат ГД Говырин: пенсионеры в ноябре получат выплаты раньше из-за праздников

График выплат пенсий в ноябре изменят из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Так как 2, 3 и 4 ноября официально объявлены нерабочими, Социальный фонд России заранее переносит даты перечислений, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек", — пояснил он. 

Депутат уточнил, что если привычная дата выплат выпадет на выходной или праздничный день, средства перечислят в последний рабочий день перед длинными выходными. В этом году это 1 ноября. 

Изменения коснутся всех получателей — как тех, кому пенсии перечисляют через банки, так и те, кому средства доставляют на дом или через почту.

«Для отделений почтовой связи график доставки корректируется с учетом их режима работы в конкретном регионе, но принцип досрочной выплаты сохраняется", — подчеркнул депутат. 

На банковские счета переводы проведут не позднее 31 октября. Точную дату можно узнать в личном кабинете Соцфонда или в приложении банка. 

Перенос сроков выплат — это ежегодная мера, чтобы пенсионеры могли своевременно получить положенные средства независимо от праздничных дней.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, россияне смогут получать страховую пенсию в 50 тысяч рублей, если их зарплата в течение 30 лет превышала предельную базу по страховым взносам. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

