Папы ушли в декрет: почему мужчины все чаще сидят с детьми

Дарья Орлова
Российские семьи начали по-новому распределять роли после рождения ребенка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России мужчины стали значительно чаще оформлять отпуск по уходу за ребенком. Как объяснила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru, все больше отцов осознанно вовлекаются в воспитание детей и готовы брать на себя часть домашних обязанностей.

По словам парламентария, сейчас многие пары решаются на рождение первого ребенка ближе к 30 годам. К этому возрасту мужчины уже иначе воспринимают семью и понимают, насколько важно лично участвовать в жизни малыша с первых месяцев.

«И, кстати говоря, можете посмотреть на количество пап, которые сейчас гуляют с детьми на детских площадках, с колясками. То есть это стало совершенно нормально», — добавила Буцкая.

Депутат также обратила внимание на резкий рост числа мужчин, оформляющих декрет. По ее словам, за последние два года показатель увеличился почти в восемь раз. Одной из причин стало изменение законодательства, которое позволило совмещать отпуск по уходу за ребенком с полноценной работой.

«Давайте открутим на два года назад и вспомним, какие законодательные решения мы принимали в это время. Это было решение президента, который предложил, и в дальнейшем приняли этот закон о том, что можно совмещать и декрет, и работу. То есть ты можешь на одной работе быть в декрете, а при этом ты имеешь право подрабатывать на любой процент, включая то, что на сто процентов где-то, например, дистанционно еще работать», — пояснила она.

Теперь родители могут официально оставаться в декрете, получать пособия и одновременно работать — в том числе удаленно. По мнению Буцкой, такая схема особенно удобна для семей, где доход мужчины выше, поскольку позволяет сохранить финансовую стабильность после рождения ребенка.

Депутат подчеркнула, что считает эту тенденцию положительной. По ее мнению, семьи стали гибче распределять обязанности, а участие отцов в воспитании детей постепенно становится новой нормой.

