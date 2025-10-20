Аэропорт Пулково приостановил работу из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 43 0

Рейс из Санкт-Петербурга в Баку совершил посадку после проблем с шасси.

Почему аэропорт Пулково приостановил работу

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В аэропорту Пулково временно прекратили принимать и выпускать рейсы из-за пассажирского самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково в связи с выявленной неисправностью стойки шасси. Борт благополучно приземлился в 03:40 мск. Однако в ходе посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — уточнили в аэропорту.

Пострадавших на борту самолета нет. Ранее рейс не смог продолжить путь в Баку из-за того, что шасси не убрались после взлета, и самолет вынужден был кружить над Петербургом, вырабатывая топливо, прежде чем приземлиться.

Сотрудники авиакомпании и спасательных служб оперативно обеспечили встречу пассажиров и контроль за ситуацией на земле, инцидент не привел к травмам или повреждениям инфраструктуры.

