Две трети немцев считают, что украинским беженцам не нужно платить пособия

В Германии заговорили о реформе системы поддержки безработных из-за беженцев, сидящих на выплатах от государства и игнорирующих предложения о трудоустройстве.

Почти 70% граждан Германии считают, что пособия для украинских беженцев — это ненужная мера. 

Журналисты Bild посчитали, что в среднем прибывшие в страну получают 460 евро — это около 44 тысяч рублей. При этом в немецком правительстве заявляют, что большая часть приехавших остается без работы, несмотря на программы, которые позволяют трудоустроиться.

В связи с этим канцлер Фридрих Мерц объявил о реформе системы поддержки безработных. Теперь, если получатель пособия пропускает встречи в центре занятости, его пособия снизят до минимума. А если он трижды игнорирует визит, выплаты полностью приостановят.

При этом, как отметило издание, свыше 60% немцев прямо призывают пригодных к военной службе украинцев вернуться на родину.

