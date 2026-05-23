Зеленский пожаловался на предложение Мерца об особом статусе Украины в ЕС

Дарья Бруданова Журналист

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Michael Bihlmayer

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на предложение Германии об особом статусе Киева в Европейском союзе. Об этом сообщило агентство Reuters.

После предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Киеву статус «ассоциированного члена» Евросоюза, Владимир Зеленский направил официальное обращение председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также президенту Кипра Никосу Христодулидису (в настоящее время он председательствует в Совете ЕС. — Прим. ред.).

В письме глава Незалежной отметил, что он не согласен с таким решением. Кроме того, считает это несправедливым, поскольку таким образом Украину навсегда лишат права голоса внутри блока.

По словам самого же Мерца, «ассоциированное членство» — промежуточный этап перед полноценным вступлением в ЕС. Канцлер Германии также отмечал, что такой статус позволит Украине беспрепятственно участвовать в саммитах Евросоюза. При этом голос Киева в решении важных вопросов в этом случае учитываться не будет.

