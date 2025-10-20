В Госдуме предложили сделать обязательной правовую экспертизу при покупке жилья
Увеличение случаев аферы при продаже недвижимости создало необходимость в обязательной правовой экспертизе сделок при продаже жилья.
В России могут ввести обязательную правовую экспертизу при покупке жилья. С инициативой выступили депутаты Госдумы на фоне участившихся случаев мошенничества.
Все чаще добросовестные покупатели остаются ни с чем из-за того, что пожилые люди продают свою недвижимость, переводят деньги аферистам, а потом обращаются в полицию.
В итоге суды возвращают квартиры предыдущим владельцам, а деньги, заплаченные за жилье, к тому моменту уже бесследно исчезают за границей.
Проводить экспертизу хотят поручить нотариусам при регистрации документов. Это должно обезопасить участников сделки.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля 2026 года в России вступят в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при заключении дистанционных сделок с недвижимостью. Россияне смогут подтверждать личность с помощью отпечатков пальцев, распознавания лица или радужной оболочки глаза.
