Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 52 0

Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета

Фото: Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в аэропорту Пулково. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем официальном Telegram-канале.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», — говорится в посте.

Согласно предварительным данным, рейс Санкт-Петербург – Баку совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Борт благополучно приземлился. Пострадавших нет. Однако в ходе посадки самолет, как уточняет прокуратура, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что людям, находящимся в зале ожидания, были предоставлены напитки.

О технических проблемах после взлета самолета рейса Санкт-Петербург — Баку AZAL стало известно рано утром 20 октября. Борт долго не мог совершить посадку. Но, к счастью, все закончилось благополучно.

В результате этого инцидента аэропорт Пулково временно перестал принимать и отправлять рейсы. Позже эти ограничения сняли.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет успешно совершил посадку в Санкт-Петербурге после технической проблемы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:18
День ленивца: история и традиции праздника, как отметить
9:15
Древнегреческие пластины с любовным заговором и проклятиями нашли в России
9:00
Покойный Высоцкий звал его во сне: тайна смерти Олега Даля в 39 лет
8:48
Еще упадет? Сколько будет стоить доллар до конца 2025 года
8:42
Протокол обновлен: что не следует делать при контакте с инопланетянами
8:37
«Следов нет»: волонтер рассказал о странностях в ходе поисков Усольцевых

Сейчас читают

«Стал жертвой рилсов»: Иосиф Пригожин — о семейных видео с Валерией
Научиться понимать искусство: как находить скрытые смыслы в книгах, кино и картинах
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео