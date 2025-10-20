Самолет успешно совершил посадку в Петербурге после технической проблемы
Рейс авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший в Баку, некоторое время кружил над городом.
Фото: www.globallookpress.com/ Edgar Breshchanov
Самолет, выполнявший рейс «Санкт-Петербург – Баку», авиакомпании Azerbaijan Airlines, у которого после взлета возникли технические проблемы, успешно совершил посадку в аэропорту отправления. Об этом 20 октября сообщил источник 5-tv.ru.
Отмечается, что у самолета не убрались стойки шасси после взлета, и борт некоторое время кружил над Санкт-Петербургом, вырабатывая топливо и ища возможность безопасной посадки.
На земле пассажиров ожидали спасательные службы. По данным источника, никому из находящихся на борту медицинская помощь не потребовалась.
Представители авиакомпании сообщили, что готовы встретить пассажиров и оказывать необходимую поддержку после инцидента.
