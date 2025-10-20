Сергей Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч за испорченный матрас

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

После гастролей артист устроил непреднамеренное фееричное «пуховое шоу» прямо в гостиничном номере.

Артист Сергей Пенкин проснулся в номере в перьях — фото

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Артист Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч за испорченный матрас

Заслуженный артист России Сергей Пенкин рассказал в своем Telegram-канале курьезную историю, произошедшую после концерта в Новосибирске. По словам певца, он вернулся в отель измученный после многочисленных переездов и уснул буквально на ходу. Проснулся — весь в перьях.

«После концерта у меня был выходной. Уставший, после многочисленных переездов я так крепко уснул, что незаметно для себя порвал дорогой матрас, который был плотно заполнен перьями. За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер», — поделился артист.

По словам Пенкина, спать после этого так и не удалось: весь номер был усыпан пухом, а утром ему пришлось оплатить ущерб — 350 тысяч рублей.

Фото:Telegram/Сергей Пенкин/singerpenkin

Певец показал фото «последствий»: разбросанные по всему номеру перья и себя, всего в пухе.

К слову, это не первый инцидент, в который в последнее время попадает музыкант. Летом Пенкин стал жертвой мошенников и лишился полутора миллионов рублей. К счастью, благодаря быстрой реакции его команды, аферистов удалось остановить, и потери не оказались еще больше.

