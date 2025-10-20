«Я рыдала в туалете»: Подольская — о книге, которая перевернула ее мир

|
Элина Битюцкая
Эксклюзив

Певица рассказала, почему подросткам важно читать о любви.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Наталья Подольская плакала в туалете из-за книги «Овод»

Певица Наталья Подольская назвала книгу, которая растрогала ее до слез. Она пообщалась с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения МУЗ-ТВ, проходившим в Государственном Кремлевском дворце, и поделилась своей историей.

Отвечая на вопрос, какую литературу она посоветовала бы читать детям и подросткам, артистка сказала:

«Книг очень много. Нужно читать как можно больше — дети сейчас практически не читают. У меня есть красочная история из школы. Я помню, как дочитывала произведение „Овод“ в школьном туалете и просто рыдала. Опоздала на урок зареванная. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Нужно все читать про любовь».

Роман «Овод» (англ. The Gadfly) был написан британской писательницей Этель Лилиан Войнич в 1897 году. Главный герой — молодой революционер Артур Бертон, разочаровавшийся в вере и любви, но не утративший идеалов. Произведение является символом самоотверженности, свободы и внутренней борьбы — особенно популярной в советское время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Пресняков поделился секретами счастливых отношений с Подольской — и признался, что главная формула их брака проста.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

