СК завершил расследование дела о подготовке убийства Маргариты Симоньян

СК завершил расследование дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке к убийству главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, в деле фигурирует организатор ячейки «National Socialism/White Power»* Михаил Балашов и одиннадцать участников группы. Всем им предъявлены обвинения в создании и участии в террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое, хулиганстве, публичных призывах к экстремизму и разжигании вражды по признакам национальности.

Кроме того, Балашову и одному из участников — Егору Савельеву — инкриминируются покушение на приобретение оружия и подготовка к убийству.

По версии следствия, Балашов создал в Москве в апреле 2022 года ячейку под названием «Чистая Кровь», куда вовлекал людей с национал-социалистическими и расистскими взглядами, а с сентября 2022 года по июль 2023 года члены группы, среди которых были и несовершеннолетние, совершили шесть нападений на иностранных граждан. Видео с атак они публиковали в интернете, пропагандируя экстремистские идеи.

Следователи установили, что Балашов и Савельев по заказу неустановленных лиц согласились убить Маргариту Симоньян за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Для этого они собирали информацию о передвижениях журналистки и готовились приобрести оружие.

Покушение удалось предотвратить — участников задержали сотрудники ФСБ до того, как преступление было совершено.

* — признана Верховным судом РФ террористической организацией