СК завершил расследование дела о подготовке убийства Маргариты Симоньян

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Злоумыцшленники собирали информацию о передвижениях журналистки и готовились приобрести оружие.

СК завершил дело о подготовке покушения на Симоньян

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

СК завершил расследование дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян

Следственный комитет России сообщил о завершении расследования уголовного дела о подготовке к убийству главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным СК, в деле фигурирует организатор ячейки «National Socialism/White Power»* Михаил Балашов и одиннадцать участников группы. Всем им предъявлены обвинения в создании и участии в террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое, хулиганстве, публичных призывах к экстремизму и разжигании вражды по признакам национальности.

Кроме того, Балашову и одному из участников — Егору Савельеву — инкриминируются покушение на приобретение оружия и подготовка к убийству.

По версии следствия, Балашов создал в Москве в апреле 2022 года ячейку под названием «Чистая Кровь», куда вовлекал людей с национал-социалистическими и расистскими взглядами, а с сентября 2022 года по июль 2023 года члены группы, среди которых были и несовершеннолетние, совершили шесть нападений на иностранных граждан. Видео с атак они публиковали в интернете, пропагандируя экстремистские идеи.

Следователи установили, что Балашов и Савельев по заказу неустановленных лиц согласились убить Маргариту Симоньян за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. Для этого они собирали информацию о передвижениях журналистки и готовились приобрести оружие.

Покушение удалось предотвратить — участников задержали сотрудники ФСБ до того, как преступление было совершено.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что прокуратура начала проверку после аварийной посадки самолета в Пулково.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признана Верховным судом РФ террористической организацией

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
Арестован посредник в мошеннической схеме против дочери Михаила Турецкого
12:17
Трамп пригрозил Зеленскому замерзшей и разрушенной Украиной
12:15
Путин убедил Трампа пересмотреть позицию по Украине одним звонком
12:13
Умер известный советский певец Александру Казаку
12:05
В Бурятии учитель физики подрался со школьником
11:45
Матрас с экскрементами: семеро детей годами жили в антисанитарии

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
Ты не обязан спать 8 часов: зачем нужен сон и какие мифы мешают нормально высыпаться
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео