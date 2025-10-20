В Бурятии задержана заведующая цехом пищевой продукции, отравившей 89 человек

В Улан-Уде задержана заведующая цехом пищевой продукции, которой отправились 89 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России по Республике Бурятия.

Женщине предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ — производство и сбыт продукции, не соответствующей требованиям безопасности, что привело к тяжким последствиям для здоровья граждан.

Продолжается расследование уголовного дела о массовом отравлении граждан пищевой продукцией, реализованной через крупную торговую сеть в Улан-Удэ.

На данный момент зарегистрировано 89 случаев острого кишечного расстройства, среди отравившихся — 49 детей. У ряда пострадавших диагностирован сальмонеллез, и один из них находится в реанимации.

