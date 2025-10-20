В Бурятии учитель физики подрался со школьником

Элина Битюцкая
У ребенка перелом кисти.

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Школьный учитель физики подрался с учеником в Бурятии, в селе Поселье. Как сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в регионе Вероника Штыкина, у подростка диагностирован перелом кисти.

РИА Новости сообщает, инцидент произошел после того, как учитель, разозлившись на ученика за его шалости, дал ему подзатыльник. Это спровоцировало группу школьников, которые решили поддержать своего одноклассника и затянули педагога в раздевалку, где произошла драка.

Учителя от работы и инициировали служебную проверку. Коллеги педагога отметили, что ранее ученики систематически издевались над ним, и в поддержку своего коллеги даже создали петицию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Бурятии задержана заведующая цехом пищевой продукции, отравившей 89 человек.

