Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 26 0

Речь идет о песне «Одна».

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову, а также композитора Игоря Крутого обвинили в плагиате чужой песни. Об этом рассказал поэт, исполнитель Сергей Кротиков в разговоре с 5-tv.ru.

Также Кротиков, утверждавший, что именно его стихотворение 2008 года легло в основу песни «Одна», сообщил, что подает в суд.

«Мы готовим документы для подачи в суд. Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен, что на старости лет так поступить», — возмутился поэт.

Позже гнев поэта утих, и он сообщил, что все юридические вопросы урегулированы.

«Мы достигли всех договоренностей, юридические нюансы урегулированы и согласованы. Под песней будет указано мое имя. Очень хочу услышать эту музыкальную историю „живьем“ на „Песне года“ 6 декабря в Москве. До встречи, дорогие слушатели!» — сказал Кротиков.

Кротиков также прояснил:

«Стихи взяли из сети: попытки поиска меня, как автора строк, результат дали не сразу».

Ранее он заявлял, что вышеупомянутая композиция, представленная в августе на фестивале «Моя волна», была использована без его согласия. Тогда, по его словам, авторство ошибочно приписали некоему Николаю Неваньянову, а позднее, 3 октября, в стриминговых сервисах среди авторов фигурировал другой человек — Алквиад.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч за испорченный матрас.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:44
В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней
13:41
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
13:30
«Я переломаю его ноги!» — депутат из Румынии угрожает Зеленскому
13:26
Боярский завершает карьеру? Стало известно о планах артиста
13:15
Историческое унижение: у французов исчезает доверие к власти после кражи в Лувре
13:05
Умер сценарист фильма «Ехали два шофера» Александр Киселев

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
Ты не обязан спать 8 часов: зачем нужен сон и какие мифы мешают нормально высыпаться
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео