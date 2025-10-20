Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате

Народную артистку Российской Федерации Ирину Аллегрову, а также композитора Игоря Крутого обвинили в плагиате чужой песни. Об этом рассказал поэт, исполнитель Сергей Кротиков в разговоре с 5-tv.ru.

Также Кротиков, утверждавший, что именно его стихотворение 2008 года легло в основу песни «Одна», сообщил, что подает в суд.

«Мы готовим документы для подачи в суд. Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен, что на старости лет так поступить», — возмутился поэт.

Позже гнев поэта утих, и он сообщил, что все юридические вопросы урегулированы.

«Мы достигли всех договоренностей, юридические нюансы урегулированы и согласованы. Под песней будет указано мое имя. Очень хочу услышать эту музыкальную историю „живьем“ на „Песне года“ 6 декабря в Москве. До встречи, дорогие слушатели!» — сказал Кротиков.

Кротиков также прояснил:

«Стихи взяли из сети: попытки поиска меня, как автора строк, результат дали не сразу».

Ранее он заявлял, что вышеупомянутая композиция, представленная в августе на фестивале «Моя волна», была использована без его согласия. Тогда, по его словам, авторство ошибочно приписали некоему Николаю Неваньянову, а позднее, 3 октября, в стриминговых сервисах среди авторов фигурировал другой человек — Алквиад.

