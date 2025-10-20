Боярский завершает карьеру? Стало известно о планах артиста
Неужели он больше не выйдет на сцену?
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Гальперин; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Жена Боярского опровергла заявление о его завершении карьеры
Появившиеся в сети сообщения о том, что народный артист России Михаил Боярский якобы объявил о завершении своей театральной карьеры, оказались ложными. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга актера, Лариса Луппиан.
По ее словам, новость о «уходе» Боярского из театра распространили безосновательно.
«Я даже не знаю, что сказать. Откуда эти новости?» — удивилась актриса.
Она подчеркнула, что супруг продолжает выходить на сцену и остается в труппе театра имени Ленсовета:
«Он работает в театре, пока работает, играет в двух спектаклях. Его карьера в принципе уже завершена как артиста, который большие роли играет. Ну, иногда снимают — приглашают там…».
На вопрос о ближайших постановках Луппиан ответила, что публика по-прежнему может увидеть Боярского в театре:
«Сейчас у него где-то 30-го числа спектакль „Театральный роман“. Планируется и следующая встреча со зрителями — в марте».
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Сергей Пенкин проснулся в перьях и заплатил 350 тысяч за испорченный матрас.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?