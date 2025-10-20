Боярский завершает карьеру? Стало известно о планах артиста

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Неужели он больше не выйдет на сцену?

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Гальперин; 5-tv.ru

Жена Боярского опровергла заявление о его завершении карьеры

Появившиеся в сети сообщения о том, что народный артист России Михаил Боярский якобы объявил о завершении своей театральной карьеры, оказались ложными. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга актера, Лариса Луппиан.

По ее словам, новость о «уходе» Боярского из театра распространили безосновательно.

«Я даже не знаю, что сказать. Откуда эти новости?» — удивилась актриса.

Она подчеркнула, что супруг продолжает выходить на сцену и остается в труппе театра имени Ленсовета:

«Он работает в театре, пока работает, играет в двух спектаклях. Его карьера в принципе уже завершена как артиста, который большие роли играет. Ну, иногда снимают — приглашают там…».

На вопрос о ближайших постановках Луппиан ответила, что публика по-прежнему может увидеть Боярского в театре:

«Сейчас у него где-то 30-го числа спектакль „Театральный роман“. Планируется и следующая встреча со зрителями — в марте».

