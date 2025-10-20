Mirror: Дочь убила мать из-за наказания за плохие оценки

В США школьница зарезала мать после того, как та заставила ее стоять голой в углу комнаты за полученную на экзамене оценку. Об этом сообщает издание Mirror.

Талантливая пианистка, 16-летняя Эсми Ценг, убила свою 55-летннюю мать Шу И Чжан через десять дней после унизительного наказания за экзаменационную работу, где она получила 96 баллов из 100 возможных.

«Зарезать кого-то мясницким ножом — это очень серьезно. Хотя все согласны с тем, что мать жестоко обращалась с ней, это ни в коем случае не оправдывает такой уровень насилия», — заявил окружной прокурор Пол Моррисон.

Он подчеркнул, что люди должны помнить, что девушка совершила невероятно ужасное преступление.

В своем онлайн-блоге, который школьница вела три года, она подробно описывала невозможные стандарты родителей-иммигрантов из Китая.

«Я пыталась… заставить их улыбнуться, поднять им настроение...» — написала Эсми в своем последнем посте.

Дело получило особый резонанс в штате Канзас, где Эсми считалась одной из лучших пианисток своего возраста и перспективной спортсменкой. Как выяснилось, родители регулярно угрожали продать ее пианино в случаи неудачи на музыкальных конкурсах.

За месяц до 17-летия Эсми Ценг признала вину в умышленном убийстве и получила минимальный срок — восемь лет заключения, став самой молодой заключенной в исправительном учреждении Топики. Токсикологический анализ опроверг версию о влиянии наркотиков на ее действия, что подтвердило осознанный характер преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.