В США мать заставила дочь стоять голой в углу из-за оценок — ответом стало убийство

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 18 0

Школьница получила 96 баллов из 100 возможных.

В США дочь убила мать за наказание углом из-за плохих оценок

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Дочь убила мать из-за наказания за плохие оценки

В США школьница зарезала мать после того, как та заставила ее стоять голой в углу комнаты за полученную на экзамене оценку. Об этом сообщает издание Mirror.

Талантливая пианистка, 16-летняя Эсми Ценг, убила свою 55-летннюю мать Шу И Чжан через десять дней после унизительного наказания за экзаменационную работу, где она получила 96 баллов из 100 возможных.

«Зарезать кого-то мясницким ножом — это очень серьезно. Хотя все согласны с тем, что мать жестоко обращалась с ней, это ни в коем случае не оправдывает такой уровень насилия», — заявил окружной прокурор Пол Моррисон.

Он подчеркнул, что люди должны помнить, что девушка совершила невероятно ужасное преступление.

В своем онлайн-блоге, который школьница вела три года, она подробно описывала невозможные стандарты родителей-иммигрантов из Китая.

«Я пыталась… заставить их улыбнуться, поднять им настроение...» — написала Эсми в своем последнем посте.

Дело получило особый резонанс в штате Канзас, где Эсми считалась одной из лучших пианисток своего возраста и перспективной спортсменкой. Как выяснилось, родители регулярно угрожали продать ее пианино в случаи неудачи на музыкальных конкурсах. 

За месяц до 17-летия Эсми Ценг признала вину в умышленном убийстве и получила минимальный срок — восемь лет заключения, став самой молодой заключенной в исправительном учреждении Топики. Токсикологический анализ опроверг версию о влиянии наркотиков на ее действия, что подтвердило осознанный характер преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Стала известна судьба пассажиров самолета азербайджанских авиалиний, аварийно севшего в Пулково
16:57
«Знаю подробности»: Подольская о трудностях в браке Тодоренко и Топалова
16:49
В США мать заставила дочь стоять голой в углу из-за оценок — ответом стало убийство
16:45
Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%
16:31
В Перми у подъезда обнаружили разбросанные части тела женщины
16:26
В детском саду под Челябинском мальчику разбили голову за рык

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
«Я рыдала в туалете»: Подольская — о книге, которая перевернула ее мир
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости