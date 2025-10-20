Московских предпринимателей обучат управлению интеллектуальной собственностью

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Также представителей бизнеса ждет урок по защите брендов.

Москвичей обучат управлению интеллектуальной собственностью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве стартует онлайн-курс по охране интеллектуальной собственности

В Москве стартует онлайн-курс, посвященный охране интеллектуальной собственности, который поможет предпринимателям эффективно защищать свои бренды и использовать их как источник дохода. Об этом сообщает портал mos.ru.

Курс ориентирован на широкий круг специалистов: от предпринимателей и маркетологов до юристов и экспертов в области интеллектуальной собственности.

Участники смогут самостоятельно выбрать наиболее интересный для них блок — теоретический или практический. Программа включает в себя изучение основ управления интеллектуальной собственностью.

«Товарные знаки, логотипы и коммерческие обозначения — это ценные активы, которые формируют стоимость бизнеса и напрямую влияют на репутацию компании», — поясняет ценность инициативы Кристина Кострома, руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

В ходе обучения участники освоят навыки проверки и регистрации товарных знаков, работы с доменными именами и инструментами искусственного интеллекта. Кроме того, они смогут разработать индивидуальную стратегию правовой охраны и коммерциализации своего бренда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Не сжигает калории: развеян миф о пользе зеленого чая при употреблении фастфуда
22:50
В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней
22:38
Московских предпринимателей обучат управлению интеллектуальной собственностью
22:27
«Меня жестко ломают»: мошенники добрались до аккаунта Бузовой
22:14
В Свердловской области обнаружено обезглавленное тело женщины вместе с немецкой монетой 1939 года
21:53
Намекают на свадьбу? Пересильд и Дмитриенко вышли в свет в образах жениха и невесты

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео