Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 24 0

Сегодня 35% дольщиков покупают квартиры за свои деньги.

Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году объем ипотеки сократится на 20%. Об этом заявил генеральный директор «ДОМ. РФ» Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В понедельник глава государства принял в Кремле Виталия Мутко. В ходе встречи Путин обратился к собеседнику, спросив уверен ли тот, что объем ипотеки в этом году сократится на 20%. Мутко, в свою очередь, ответил утвердительно.

«А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?» — спросил Путин.

Глава госкорпорации, отвечая на вопрос президента РФ, пояснил, что структура жилья поменялась. По словам Виталия Мутко, сейчас 65% покупают квартиры в ипотеку. В прежние годы этот показатель достигал 80%. Сегодня оставшиеся 35% покупают жилье за свои деньги.

«Пошла денежно-кредитная политика смягчаться, и пошло некоторое оживление даже рыночной ипотеки», — отметил Виталий Мутко, добавив, что для стройки важно, сколько на первичный рынок приходит денег.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за снижения ставок по ипотеке цены на жилье могут умеренно расти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Стала известна судьба пассажиров самолета азербайджанских авиалиний, аварийно севшего в Пулково
16:57
«Знаю подробности»: Подольская о трудностях в браке Тодоренко и Топалова
16:49
В США мать заставила дочь стоять голой в углу из-за оценок — ответом стало убийство
16:45
Виталий Мутко: в 2025 году объем ипотеки сократится на 20%
16:31
В Перми у подъезда обнаружили разбросанные части тела женщины
16:26
В детском саду под Челябинском мальчику разбили голову за рык

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
«Я рыдала в туалете»: Подольская — о книге, которая перевернула ее мир
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео