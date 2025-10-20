В Британии мужчина два месяца выдавал себя за женщину и работал медсестрой

Дарья Орлова
Таким образом он пытался поддержать свою супругу.

Мужчина притворялся женщиной и работал медсестрой

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Chung

В Великобритании гражданин Нигерии Люциус Нджоку подменил свою жену и вышел на работу в неотложку больницы графини Честер, выдав себя за нее. Он использовал форму супруги и ее бейдж, а также представлялся ее именем. Об этом сообщает Daily Mail.

Как установило следствие, мужчина два месяца работал с пациентами — мыл их, помогал им переодеваться. Обман вскрылся, когда один из подопечных заподозрил неладное и сообщил персоналу, после чего Нджоку признался, что на самом деле он — мужчина.

«В магистратском суде Честера Нджоку, который живет со своей женой-сотрудницей NHS по другому адресу в порту Элсмир, признался в мошенничестве путем предоставления ложных сведений», — говорится в публикации.

Суд признал Нджоку виновным и назначил ему 16 недель лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год, а также обязал отработать 80 часов общественных работ и оплатить судебные издержки. Сейчас британские власти рассматривают вопрос о его депортации из страны.

