Вот так улов! В Швеции рыбак нашел клад серебряных монет XII века

Дарья Орлова
Мужчина копал червей для наживки.

Швед-рыбак вместо наживки нашел клад серебряных монет

Фото: 5-tv.ru

В Швеции рыбак нашел клад серебряных монет XII века

Во время подготовки к рыбалке житель Швеции случайно обнаружил в земле медный котел, доверху заполненный тысячами серебряных монет, бусами и кольцами. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Монеты и украшения датированы XII веком и относились к эпохе правления короля Кнута I Эрикссона (примерно 1173–1195 годы).

Клад весом около шести килограммов находился в медном котле, который со временем значительно повредился, но большая часть серебра сохранилась хорошо. Среди находок — монеты с надписью KANUTUS, латинским именем Кнута, и редкие монеты с изображением епископа с посохом.

Клад представляет собой ценную информацию о развитии денежной системы средневековой Скандинавии. Кроме того, он демонстрирует, что в XII веке серебряные монеты и ювелирные изделия активно прятались в условиях политической нестабильности. Теперь ведется тщательная документация артефактов и обсуждается получение компенсации для героя-рыбака от Совета по национальному наследию Швеции.

