Трибунал IВSF признал незаконным отстранение российских бобслеистов

Это решение не означает, что спортсменам из РФ тут же выдадут приглашения на турниры.

У российских спортсменов появился шанс на участие в зимней Олимпиаде-2026. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил сегодня, что Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IВSF) признал незаконным решение 2022 года о запрете участия россиян в соревнованиях различного уровня.

Впрочем, решение не означает, что нашим спортсменам тут же выдадут приглашения на состязания.

«Международное право никто не соблюдает, поэтому они, когда захотели, так могут и передумать. Более того, это решение не окончательное. Это решение важно с точки зрения участия, признания того факта, что российский спорт получил в очередной раз, теперь уже в очередной раз, потому что была история с федерацией настольного тенниса, признание того, что все то, что произошло в 22-м году, незаконно», — пояснил спортивный обозреватель Александр Кузмак.

Уже завтра станет известно, разрешат ли нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Напомню, что буквально несколько дней назад Спортивный арбитражный суд признал незаконным решение об отстранении еще одной нашей команды — по настольному теннису.

