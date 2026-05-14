Российские войска освободили Николаевку в ДНР

Александр Афонин
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, боевая задача была выполнена подразделениями «Южной» группировки войск.

Помимо этого, российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В министерстве подчеркнули, что подобные меры были реализованы в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты, расположенные на территории России.

Так, Вооруженные силы России поразили военные аэродромы, а также объекты топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах украинской армии. Все назначенные объекты были поражены, подчеркнули в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска освободили населенный пункт Кривая Лука в ДНР. По информации Минобороны, операция была выполнена за неделю до объявленного перемирия в есть празднования 81-летия Победы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

