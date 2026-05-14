Из-за нехватки личного состава киевский режим не щадит никого. Людей сотнями отправляют на фронт без какой-либо подготовки, что закономерно приводит к серьезным потерям.

Ожесточенные бои сейчас на добропольском направлении, где боевики ВСУ массово сдаются в плен. Принимая, по сути, единственно верное решение, чтобы сохранить жизнь. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин — с передовой.

На фронте продолжается медленное, но уверенное движение вперед, противник вынужден в спешке перебрасывать свои лучшие части с одного участка фронта на другой. Даже пытается организовать контратаки, порой, совершенно безумным образом.

— Пытались, подчеркну, завести целую роту! Там от 100 человек.

— То есть, они пешком 100 человек шли?

— Да, да, прямо видят — лесополоса, как бы, все это выявили. Толпой двигались, — рассказал командир отделения штурмового батальона «Сармат» группировки «Центр» Станислав Шкаленков.

В современных реалиях людей фактически отправили на убой. Остаться незамеченными в таком количестве невозможно — территория под наблюдением круглосуточно. Вся сотня боевиков была уничтожена. Мелкие группы добили в течение нескольких часов. Кто-то сдался в плен.

«Пообщавшись с ним, помимо уже там информации какой-то важной, спросил: кто такой, откуда, как так получилось, что он там оказался. Чувствуется, что это не его место, он не хочет воевать. Рассказывает, что просто с улицы дергают, заставляют там, дают минимальное вооружение», — добавил Шкаленков.

А дальше отвозят без объяснений на очередную позицию в самое пекло, до которой еще нужно добраться живыми. О своем положении бойцы противника начинают догадываться уже в пути, когда по ним всеми средствами работают наши подразделения.

Брошенное укрытие пыталась занять очередная группа бойцов противника — их обнаружили и уничтожили.

FPV-дроны продолжают лететь по укрытию врага. Часть отряда пытается спастись. Шансов у них, к сожалению, нет — к позиции уже подошли наши штурмовые двойки. Но это не первая такая атака. Об очередной рассказывают штурмовики «Центра».

«Двадцать человек пытались зайти. Их высадили за несколько километров, они пытались зайти по одному из маршрутов. В итоге их встретили. Некоторых в плен взяли», — сообщил военнослужащий группировки «Центр» Иван Герасимов.

Все вновь закончилось разгромом. На что рассчитывали их командиры?

«Отчаянная попытка что-то сделать. Видимо, не жалко, им стоит вопросы задавать. Наше командвание работает по-другому. Я со своей стороны не понимаю, как так можно работать. Хоть один да проскочет, может, так», — предположил Герасимов.

Даже боевики-разведчики ВСУ, которые сдаются в плен нашим бойцам, рассказывают, что были пойманы ТЦК буквально две недели назад. Без какой-то подготовки, которая должна быть у разведчиков, их отправили на фронт, на одно из самых горячих направлений. Видимо, других решений у врага сейчас нет.

С появлением растительности штурмовые действия активизировались с обеих сторон. Все ждут определенной погоды, чтобы предпринять очередную попытку прорыва, а она сейчас переменчива: накануне еще светило солнце, ветра не было, сегодня тучи, шквалистый ветер — идеальный момент для очередной атаки.

«Зеленка» на самом деле помогает продвигаться вперед, но в условиях тотального контроля с неба за каждым участком фронта все движения фиксируются. Поэтому именно погодные условия и грамотное планирование дают возможность занять очередной опорник, продвинуть линию фронта вперед.

