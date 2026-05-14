«Это уже успех»: Рубио о поездке Трампа в Китай

Госсекретарь США отметил, что личная встреча лидеров стран создает совсем иной уровень диалога, чем телефонный разговор.

Рубио: поездка Трампа в Китай уже сама по себе является успехом

Сам факт поездки президента США Дональда Трампа в Китай уже является успехом. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Думаю, это уже успех, потому что мы едем туда и будем разговаривать с ними (китайцами — Прим. ред.), а не говорить о них», — сказал политик.

По его словам, одно дело — телефонный разговор и пресс-релиз, и совсем другое — личная встреча лидеров стран. Также Рубио подчеркнул важность контакта между главами американских и китайских ведомств, например, его самого и министра иностранных дел Китая Ван И, или министра войны США Пита Хегсета с министром обороны КНР Дун Цзюнем.

«Это создает каналы коммуникации, которые могут оказаться ценными в момент потенциального конфликта или повышенной напряженности», — подчеркнул Рубио.

Встреча Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с американским лидером Дональдом Трампом состоялась 14 мая 2026 года в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

