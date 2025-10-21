В России начнут взыскивать налоговые долги без суда

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Новые правила затронут физлиц и самозанятых, у которых нет статуса индивидуального предпринимателя.

Когда в России начнут взыскивать налоговые долги без суда

Фото: © РИА Новости/Владимир Новиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

С 1 ноября в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволят взыскивать задолженности по налогам без обращения в суд. Об этом сообщила aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Инна Липатова.

Изменения касаются физических лиц и самозанятых, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. В Федеральной налоговой службе пояснили, что судебные решения по таким делам обычно не отменяются, поэтому обращение в суд ранее было формальностью.

«Новые правила коснутся задолженностей по обязательным платежам — налогов на доход, имущество, транспорт, землю, а также пени и штрафов по налогам. Теперь взыскание возможно без суда, если задолженность бесспорная, то есть у самого должника нет возражений», — отметила Липатова.

По словам эксперта, вся информация о налогах отражается на Едином налоговом счете (ЕНС). Если человек не оплатит налог в установленный срок, ему направят уведомление с требованием погасить долг. В случае неисполнения в течение шести месяцев налоговая примет решение о внесудебном взыскании, поручив банку списать средства со счета. Если денег окажется недостаточно, делом займутся судебные приставы.

Оспорить долг можно: в течение 30 дней после уведомления гражданин вправе направить заявление о перерасчете, и на этот период взыскание приостанавливается. Если спор не удается урегулировать, дело передают в суд.

Как подчеркнула Липатова, такие меры помогут разгрузить судебную систему и ускорят процесс погашения задолженностей. Она рекомендовала внимательно контролировать баланс ЕНС и сохранять документы об оплате налогов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что налоговый вычет теперь можно оформить на Госуслугах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:10
TMZ: Трамп может помиловать P. Diddy уже на этой неделе
5:00
В России начнут взыскивать налоговые долги без суда
4:39
В Батайске при атаке БПЛА боевиков ВСУ поврежден частный медицинский центр
4:20
Спасти кошелек: как защитить банковскую карту от автосписания за подписку
4:00
Патентованная кукуха: челябинская психбольница подала заявку на регистрацию товарного знака
3:50
ЕС подготовил 19-й пакет антироссийских санкций

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео