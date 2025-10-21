В России начнут взыскивать налоговые долги без суда

С 1 ноября в России вступают в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволят взыскивать задолженности по налогам без обращения в суд. Об этом сообщила aif.ru доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Инна Липатова.

Изменения касаются физических лиц и самозанятых, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. В Федеральной налоговой службе пояснили, что судебные решения по таким делам обычно не отменяются, поэтому обращение в суд ранее было формальностью.

«Новые правила коснутся задолженностей по обязательным платежам — налогов на доход, имущество, транспорт, землю, а также пени и штрафов по налогам. Теперь взыскание возможно без суда, если задолженность бесспорная, то есть у самого должника нет возражений», — отметила Липатова.

По словам эксперта, вся информация о налогах отражается на Едином налоговом счете (ЕНС). Если человек не оплатит налог в установленный срок, ему направят уведомление с требованием погасить долг. В случае неисполнения в течение шести месяцев налоговая примет решение о внесудебном взыскании, поручив банку списать средства со счета. Если денег окажется недостаточно, делом займутся судебные приставы.

Оспорить долг можно: в течение 30 дней после уведомления гражданин вправе направить заявление о перерасчете, и на этот период взыскание приостанавливается. Если спор не удается урегулировать, дело передают в суд.

Как подчеркнула Липатова, такие меры помогут разгрузить судебную систему и ускорят процесс погашения задолженностей. Она рекомендовала внимательно контролировать баланс ЕНС и сохранять документы об оплате налогов.

