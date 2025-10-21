Патентованная кукуха: челябинская психбольница подала заявку на регистрацию товарного знака

Учреждение планирует использовать бренд с образом кукушки для продвижения психиатрической помощи и телемедицинских услуг.

Какой-товарный знак регистрирует челябинская психбольница

Фото: ВКонтакте/ГБУЗ «ОКСПНБ 1»/okspnb1

Челябинская психбольница подала заявку на регистрацию товарного знака

Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кукух». Об этом сообщили Lenta.ru в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Ранее сообщалось, что медицинское учреждение выбрало своим маскотом кукушку по имени Кукух. По словам главного психиатра региона Михаила Козлова, именно этот образ ассоциируется у многих с психическими расстройствами, поэтому врачи решили использовать его, чтобы развеять мифы о психиатрическом лечении.

«В случае успешной регистрации медицинское учреждение сможет использовать товарный знак для консультаций, обследований, телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов и различных видов терапии», — говорится в сообщении Rusprofile.

Как писала KP.RU, изначально Кукух представляла собой одну кукушку в халате, изображающую главврача. Однако позже персонажей стало несколько — каждый из них символизирует отдельное направление работы и закреплен за своим отделением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Британии мужчина два месяца выдавал себя за женщину и работал медсестрой.

