Патентованная кукуха: челябинская психбольница подала заявку на регистрацию товарного знака
Учреждение планирует использовать бренд с образом кукушки для продвижения психиатрической помощи и телемедицинских услуг.
Фото: ВКонтакте/ГБУЗ «ОКСПНБ 1»/okspnb1
Челябинская психбольница подала заявку на регистрацию товарного знака
Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кукух». Об этом сообщили Lenta.ru в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
«В случае успешной регистрации медицинское учреждение сможет использовать товарный знак для консультаций, обследований, телемедицины, услуг медсестер на дому, реабилитации пациентов и различных видов терапии», — говорится в сообщении Rusprofile.
Как писала KP.RU, изначально Кукух представляла собой одну кукушку в халате, изображающую главврача. Однако позже персонажей стало несколько — каждый из них символизирует отдельное направление работы и закреплен за своим отделением.
