А вот стоимость похищенных экспонатов Лувра еще предстоит подсчитать властям Франции. Спустя почти два дня после шокирующего ограбления местные детективы практически не продвинулись в расследовании. Разве что стало известно про автоподъемник, которым воспользовались преступники, — он оказался угнанным. Злоумышленники нашли его через сайт объявлений и забрали машину силой.

О том, что шансы вернуть императорские драгоценности близки к нулю, — в сюжете корреспондентов «Известий» Анастасии Рикезы и Александра Тузикова.

В американской социальной сети французский президент Эммануэль Макрон грозит преступникам возмездием за «покушение на наследие, которым дорожит нация». Дескать, «делается все возможное», чтобы вернуть украденные произведения искусства. Поднята на ноги вся полиция Франции, только в Париже работают более 60 самых опытных детективов.

Правда, один из них признался: шансы вернуть сокровища Лувра стремятся к нулю. Раньше уникальные вещи, которые нельзя было взять и просто продать на черном рынке, возвращали по договоренности через неделю-другую за большое вознаграждение. Сейчас все по-другому.

«Смотрите, преступники хотят во что бы то ни стало скрыть следы. И как они это сделают? Конечно, не закапывая сокровища в землю или пряча под кроватью, но разламывая и распродавая по частям за наличные. Вот что они сейчас пытаются сделать. Эти бандиты, в основном, из Восточной Европы. Они захватили всю Европу, у нас серьезные проблемы с нападениями на музеи. То, что произошло в Лувре, — тревожный звонок для всех собраний произведений искусства», — заявил юрист, арт-детектив Крис Маринелло.

Минкультуры Франции скромно призналось: почти сорок лет о безопасности музеев никто всерьез не думал, хотя на обновление того же Лувра тратили огромные средства. Чего стоит реконструкция той же пирамиды из стекла и стали: 11 лет назад она обошлась более чем в 53 миллиона евро. Но все это оказалось пусканием пыли в глаза, и уже в мае этого года дирекция Лувра с тревогой сообщила: музей ветшает.

А 16 июня, тоже в понедельник, он внепланово закрылся. Сотрудники объявили забастовку из-за недофинансирования, нехватки персонала и перегрузки здания, не рассчитанного на 8 миллионов 700 тысяч туристов в год. О безопасности и вовсе никто не думал. Поэтому воскресным утром воры легко отключили сигнализацию и, пока публика шла через двери, под видом рабочих влезли в окно.

«То самое окно на втором этаже. В воскресенье среди бела дня, нагло, на глазах множества посетителей, используя лестницу подъемного крана, проникли в святая святых французского королевского ювелирного искусства — галерею Аполлона. И вынесли сокровища, ценность которых нельзя измерить ни в одной валюте», — рассказывает с места событий Анастасия Рикеза.

Ограбление века поставило ценителей изящного перед фактом: им просто не повезло.

Лувр закрыт пока бессрочно. Это первый понедельник за много десятилетий, когда двери главного музея Франции остались под замком. В отличие от многих других галерей, традиционный выходной — вторник, но и завтра тысячам посетителей ничего не светит. Возмещение стоимости билетов — слабое утешение.

«Была огромная толпа, все было довольно хаотично. Позже мы узнали от журналиста наверху, что на самом деле произошло. Нам сказали, что можно будет прийти сегодня, мы пришли, но… Мы в Париже всего на три дня», — пожаловался турист из Великобритании.

«Да, немного грустно, потому что это одна из главных достопримечательностей. Но ладно, я переживу это, есть и другие вещи, которые можно посмотреть», — посетовал турист Стефано Гидо.

Об историческом конфузе Пятой республики сегодня говорят даже в команде Макрона. Министр юстиции Жеральд Дарманен признал «серьезную ошибку властей».

«Сейчас все французы, или подавляющее большинство из них, чувствуют себя ограбленными. Так же горел Нотр-Дам. Драгоценности были украдены таким невероятным образом! Все это ужасно и создает крайне негативный образ Франции», — признал Дарманен.

В списке украденного — ожерелья, серьги, большая брошь и тиара императрицы Евгении. В ней более двух тысяч 100 бриллиантов и 212 жемчужин. Теперь этого шедевра, созданного 172 года назад придворным ювелиром Александром-Габриэлем Лемонье, и еще семи предметов нет в коллекции Лувра.

А вот корону императрицы Евгении грабители выронили во время бегства, но сокровище сильно повреждено. Даже сама витрина, за которой хранилась гордость французской короны, ради антуража была сделана не из бронестекла, а из обычного — времен Наполеона.

Впрочем, часть уникальной коллекции грабители просто не успели вынести. Например, драгоценную посуду и бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который носила та же императрица Евгения, жена Наполеона III. Руководство Лувра уже не раз заявляло об отсутствии инвестиций во всемирно известный музей, где хранятся такие шедевры, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Возможно, покушение на Лувр заставит Париж задуматься о защите хотя бы этих шедевров вместо того, чтобы тратить деньги на противостояние с Россией.

None