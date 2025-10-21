Торнадо обрушилось на несколько городов во Франции

Во Франции сейчас подсчитывают убытки и после страшного торнадо. Его жертвой стал один человек, еще четверо пострадали.

Стихия обрушилась сразу на несколько городов и нанесла серьезный ущерб. Ураганный ветер сносил все на своем пути. Не выдержали три строительных крана.

Штормовой ветер был такой силы, что с легкостью выдергивал из земли вековые деревья и срывал крыши с домов.

Местные власти организовали кризисный центр. Не исключено, что количество пострадавших может увеличиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.