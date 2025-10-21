Редчайший осенний ледоход начался на реке Тельбес в Кузбассе

Редкое природное явление, осенний ледоход, заметили в Кемеровской области. Скованные льдом воды реки Тельбес начали движение на глазах изумленных людей.

«Пока стояли, лед пошел на Тельбесе. Обалдеть!» — прокомментировала увиденное очевидица.

Крупные льдины отправились вниз по течению, заняв собой всю ширину русла. Картина очень напоминает весеннюю и осенью встречается крайне редко.

