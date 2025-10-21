В сердце города: 102-этажный жилой небоскреб может обрушиться в центре Нью-Йорка

NYT: 102-этажный жилой небоскреб на грани обрушения в центре Нью-Йорка

В самом центре Нью-Йорка под угрозой обрушения оказался 102-этажный небоскреб 432 Park Avenue, построенный в 2015 году и ставший одним из самых узнаваемых символов роскоши в мире. Об этом сообщает издание The New York Times.

В элитный дом сразу после сдачи в эксплуатацию заселились миллиардеры и звезды, среди которых, например, певица Дженнифер Лопес. Но спустя десять лет после окончания строительства выяснилось, что ради эффектного внешнего вида пришлось пожертвовать безопасностью.

Журналисты издания изучили тысячи страниц судебных документов, отчетов и переписок и пришли к выводу, что жить в этом небоскребе может быть опасно. Архитекторы настояли, чтобы здание было полностью белым и выполненным из бетона — без дополнительного защитного покрытия, которое могло бы укрепить конструкцию. Инженеры предупреждали, что материал слишком хрупкий для такой высоты, но дизайнеры отказались от предложений изменить проект, чтобы не нарушать визуальную концепцию.

Сегодня по фасаду 432 Park идут трещины, а бетон местами отслаивается. При сильном ветре дом раскачивается настолько, что жильцы жалуются на дрожащие люстры и гул в стенах. Одной семье пришлось нанять инженерную компанию, чтобы укрепить потолочные конструкции. Инженер-строитель Марк Бонджорно заявил, что это лишь начало деградации здания.

«Будут отваливаться куски бетона, окна начнут шататься. Вы не сможете пользоваться лифтами, механические системы выйдут из строя, а стыки труб сломаются. Здание просто становится непригодным для проживания», — отметил он.

Из-за расширяющихся трещин и сколов под угрозой оказались и пешеходы внизу. Городские власти пока не потребовали установить защитные навесы, заявив, что риска нет. Однако специалисты уверены, что такие меры все равно не спасут.

«Ни один навес не защитит от кусков бетона, падающих с высоты 427 метров», — подчеркнул Бонджорно.

Ремонт здания оценивается более чем в 100 миллионов долларов, но пока неизвестно, кто оплатит восстановление — застройщик, управляющая компания или сами владельцы квартир. Между жильцами уже начались споры: одни обвиняют других в установке дополнительных инженерных систем, якобы усугубивших проблемы. Однако эксперты сходятся во мнении, что главная причина — в ошибках проекта, где эстетика оказалась важнее безопасности.

