Великобритания готова выделить $135 миллионов на размещение войск на Украине

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Тем временем в Европе усиливается критика милитаристского курса.

Хотят ли в Европе продолжение украинского конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Spc. Elizabeth MacPherson

Великобритания не отказывается от идеи направить своих военнослужащих на Украину после завершения конфликта. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая с речью в особняке лорд-мэра лондонского Сити, передает телеканал Sky News.

По словам министра, стоимость возможного размещения британского контингента оценивается более чем в 135 миллионов долларов.

«Мир возможен. Если президент (США Дональд. — Прим. ред.) Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. Это требует от нас инвестиций и подготовки наших войск к развертыванию. (Премьер-министр Великобритании. — Прим. ред.) Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле на Украине. Я уже ускорил выделение миллионов фунтов на подготовку к любому возможному развертыванию», — отметил Хили.

О схожих планах ранее объявил президент Франции Эммануэль Макрон в сентябре 2025 года на саммите «коалиции желающих». Он заявил, что 26 стран, включая Пятую республику, выразили готовность направить свои силы «для обеспечения безопасности» на суше, море и в воздухе после окончания боевых действий.

Тем временем в Европе усиливается критика милитаристского курса. Евродепутат от итальянского движения «Пять звезд» Данило Делла Валле во время выступления в Европарламенте обвинил руководство ЕС в том, что оно «подталкивает Европу к третьей мировой войне», действуя в интересах банкиров и лоббистов. По его словам, европейцы устали от политики разжигания конфликтов и требуют мира, а не новых программ перевооружения.

