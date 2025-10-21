«Оскорбление чувств верующих»: Мизулина о новом тренде подростков с ершиками

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Что теперь снимают школьники на камеру?

Что за тренд в тик ток с туалетными ершиками

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мизулина назвала новый TikTok-тренд с ершиками оскорблением чувств верующих

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что новый тренд среди школьников в TikTok оскорбляет чувства верующих. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Это, конечно, самое настоящее оскорбление чувств верующих, за которое предусмотрена ответственность. <…> На мой взгляд, горе-тренд — очередной из цепи тех, что направлены против православия. Это продолжение системной работы по дискредитации Русской православной церкви, в которую пытаются вовлечь детей», — отметила Мизулина.

В адрес Мизулиной поступили жалобы от родителей и пользователей, после чего она публично отреагировала на происходящее. Она рассказала, что школьники средних классов участвуют в челлендже, во время которого опускают ершик в унитаз, а затем размахивают им над соседней кабинкой, имитируя ритуал окропления святой воды.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Экс-адвоката блогера Митрошиной обвинили в мошенничестве на 75 миллионов рублей
13:09
«Оскорбление чувств верующих»: Мизулина о новом тренде подростков с ершиками
13:03
В Индии рыбак погиб после нападения гигантского саргана
13:01
Смертельно опасно? Почему нельзя целовать новорожденного в лицо
12:58
Установлена личность предполагаемого убийцы режиссера Сергея Политика
12:42
Генерация шуток через чат-бот: зумеры боятся говорить с коллегами без помощи ИИ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Я за все благодарен Богу»: 80 лет Никите Михалкову — путь от неудач в школе до мировой славы
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео