Ты или вы? Сколько россиян готовы к неформальному общению с начальником

Каждый седьмой россиянин готов к общению со своим работодателем на «ты». Об этом сообщило издание Газета.ру со ссылкой на опрос, проведенный CRM-системой для рекрутинга.

Из более чем 1,8 тысячи человек, принявших участие в исследовании, 13%, то есть каждый седьмой готовы обращаться к своему руководителю в неформальной форме.

Однако 69%, а это почти семь человек из десяти, «вы» назвали корректной формой взаимодействия сотрудника и работодателя. Тип коммуникации не имеет значения для 13% и 5% соотносят «ты» и «вы» с разницей в возрасте.

Женщины, согласно опросу, оказались немного более консервативными: 75% респондентов предпочли формальное общение, в то время как среди мужчин таковых было 62%. К тому же представители сильного пол в два раза чаще не придают значение к типу коммуникации 18%, против 9% у женщин.

Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет чаще выступают за обращение на «ты». «Вы» предпочитают 63%, не обращают внимание на тип коммуникации 15% и 17% респондентов готовы общаться с руководителями на «ты».

Опрошенные в возрасте от 34 до 54 лет предпочитают формальное общение. 76% настаивают на обращении «вы», для 11% этот аспект коммуникации не имеет значения.

Среди людей старше 55 лет обращение на «ты» комфортно лишь для 5% респондентов. Но при этом 12% ответили, что им все равно на форму общения. Не готовы переходить на неформальный тон в рамках корпоративной культуры 67%. При этом 16% опрошенных отмечают, что для них в этом вопросе ключевую роль играет разница в возрасте.

Больше всего формальной коммуникации придерживаются представители науки и образования. Среди них 83% опрошенных отдают предпочтение форме «вы». В сфере строительства и недвижимости — за формальное общение высказались 77% респондентов. Креативные области оказались менее консервативными: в маркетинге и PR «вы» предпочитают лишь 56% опрошенных, при том что к «ты» готовы 22%. Среди представителей IT также немного больше половины: 57% респондентов за формальное общение и 18% — за «ты» в корпоративной культуре.

